«Коммерсантъ» назвал возможных претендентов на пост главы Хабаровского края
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, назвал возможных претендентов. По информации источников, возглавить регион могут следующие лица:
председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускник Высшей школы КГБ СССР, экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк;
председатель думского комитета по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев;
заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов;
заместитель действующего губернатора Сергея Фургала Юрий Золочевский;
бывший зампредседателя правительства региона Андрей Базилевский.
По информации источника газеты, близкого к администрации президента, арест Фургала не был неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Этого ждали еще после ареста бизнесмена Николая Мистрюкова в ноябре 2019 г. Мистрюков был деловым партнером Фургала до того, как он пошел во власть. Однако протесты в Хабаровском крае, вызванные арестом Фургала, по словам источников издания, осложнили поиск кандидатур на место врио губернатора Хабаровского края. По информации одного из источников, новый глава региона может быть назначен до четверга, 16 июня.
Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе. В прошедшие выходные, 11 — 12 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и других городах края прошли не согласованные с местными властями акции протеста — шествия и митинги. Общее число участников, по разным оценкам, составило от 10 000 до 35 000 человек.
Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. Его задержали 9 июля. В этот же день губернатора доставили в Москву для следственных действий. Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу обвинения в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого до 9 сентября. Сам губернатор вину не признает.