«Коммерсантъ» назвал возможных претендентов на пост главы Хабаровского края

По информации источника газеты, близкого к администрации президента, арест Фургала не был неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Этого ждали еще после ареста бизнесмена Николая Мистрюкова в ноябре 2019 г. Мистрюков был деловым партнером Фургала до того, как он пошел во власть. Однако протесты в Хабаровском крае, вызванные арестом Фургала, по словам источников издания, осложнили поиск кандидатур на место врио губернатора Хабаровского края. По информации одного из источников, новый глава региона может быть назначен до четверга, 16 июня.