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«Коммерсантъ» назвал возможных претендентов на пост главы Хабаровского края

Ведомости

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, назвал возможных претендентов. По информации источников, возглавить регион могут следующие лица:

  • председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускник Высшей школы КГБ СССР, экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк;

  • председатель думского комитета по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев;

  • заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов;

  • заместитель действующего губернатора Сергея Фургала Юрий Золочевский;

  • бывший зампредседателя правительства региона Андрей Базилевский.

По информации источника газеты, близкого к администрации президента, арест Фургала не был неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Этого ждали еще после ареста бизнесмена Николая Мистрюкова в ноябре 2019 г. Мистрюков был деловым партнером Фургала до того, как он пошел во власть. Однако протесты в Хабаровском крае, вызванные арестом Фургала, по словам источников издания, осложнили поиск кандидатур на место врио губернатора Хабаровского края. По информации одного из источников, новый глава региона может быть назначен до четверга, 16 июня.

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Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе. В прошедшие выходные, 11 — 12 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и других городах края прошли не согласованные с местными властями акции протеста — шествия и митинги. Общее число участников, по разным оценкам, составило от 10 000 до 35 000 человек.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. Его задержали 9 июля. В этот же день губернатора доставили в Москву для следственных действий. Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу обвинения в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого до 9 сентября. Сам губернатор вину не признает.

Ранее по теме: Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных