Дальневосточная революционная ситуация

Насквозь пропитанная конспирологией российская политическая культура отторгает саму мысль о том, что социальные потрясения могут обойтись без заговора. Спор лишь о том, кто стоит за спинами протестующих. Но в Хабаровске с этим все просто. За неполные два года Сергей Фургал перестроил под себя вертикаль власти. На выборах в законодательное собрание в 2019 г. абсолютное большинство мест получила лояльная губернатору ЛДПР, а ЕР достались лишь унизительные два мандата. «Скамейка запасных в ЛДПР очень короткая, – говорит лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев. – Поэтому людей подбирали по принципу личной преданности, в основном с предприятий самого Фургала». Людям из команды губернатора хватило и мотивации, и стойкости для того, чтобы выступить в его защиту. Но их усилия легли на подготовленную почву: за два дня невозможно искусственно организовать мобилизацию такого масштаба.