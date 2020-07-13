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Дальневосточная революционная ситуация

Жесткая политика Москвы подогревает центробежные силы
Алексей Сахнин
TASS

В протестах в Хабаровском крае смешались оппозиционный и антимосковский пафос. Толпа скандировала практически через запятую «Это наш край», «Путина в отставку» и «Москва, уходи». Среди ораторов были и пресс-секретарь арестованного губернатора, и глава местного штаба Алексея Навального. А кто-то из демонстрантов поднял знамя существовавшей в 1920–1922 гг. независимой Дальневосточной республики.

Насквозь пропитанная конспирологией российская политическая культура отторгает саму мысль о том, что социальные потрясения могут обойтись без заговора. Спор лишь о том, кто стоит за спинами протестующих. Но в Хабаровске с этим все просто. За неполные два года Сергей Фургал перестроил под себя вертикаль власти. На выборах в законодательное собрание в 2019 г. абсолютное большинство мест получила лояльная губернатору ЛДПР, а ЕР достались лишь унизительные два мандата. «Скамейка запасных в ЛДПР очень короткая, – говорит лидер хабаровских коммунистов Петр Перевезенцев. – Поэтому людей подбирали по принципу личной преданности, в основном с предприятий самого Фургала». Людям из команды губернатора хватило и мотивации, и стойкости для того, чтобы выступить в его защиту. Но их усилия легли на подготовленную почву: за два дня невозможно искусственно организовать мобилизацию такого масштаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных