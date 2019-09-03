Хабаровск между протестными выборами

Хабаровский журналист Алексей Капер – о том, как регион, проголосовавший в 2018 году за губернатора от ЛДПР, готовился к новым сложным для «Единой России» выборам

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Сергей Бобылев / ТАСС

8 сентября 2019 г. в Хабаровском крае состоятся выборы в законодательную думу края, городские думы Хабаровска и Комсомольска, выборы мэра Комсомольска и довыборы в Госдуму по Комсомольскому округу. Для «Единой России» кампания в крае станет самой тяжелой в стране, об этом заявлял даже генеральный секретарь партии Андрей Турчак, который за год минимум три раза приезжал в регион, порой инкогнито. Такое внимание партийцев к Хабаровскому краю не случайно: «Единая Россия» не может прийти в себя после проигрыша на прошлогодних выборах губернатора, все попытки единороссов по перенастройке системы провалились, а губернатор Хабаровского края – бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал успешно оседлал волну протеста.

Не наказали