СК предъявил обвинение Фургалу в организации убийства бизнесмена Зори
Следственный комитет (СК) предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, застреленного в 2004 г. Ранее об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сегодня следователем ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно ‒ в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», ‒ говорится в сообщении ведомства.
По данным источника ТАСС, бывший губернатор не признает вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия», пишут «РИА Новости».
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинение в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.