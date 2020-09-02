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СК предъявил обвинение Фургалу в организации убийства бизнесмена Зори

Ведомости

Следственный комитет (СК) предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, застреленного в 2004 г. Ранее об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня следователем ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно ‒ в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», ‒ говорится в сообщении ведомства.

По данным источника ТАСС, бывший губернатор не признает вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия», пишут «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинение в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.

Ранее по теме: ТАСС: Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных