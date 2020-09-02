СК предъявил обвинение Фургалу в организации убийства бизнесмена Зори

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинение в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.