ТАСС: Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Следствие предъявило экс-губернатору Хабаровского края официальное обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори», ‒ сказал собеседник агентства. Он добавил, что бывший губернатор не признает вину.
Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования Фургала по делу об убийстве Зори, выданное в 2004 г.