ТАСС: Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования Фургала по делу об убийстве Зори, выданное в 2004 г.