ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств
Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов», – цитирует агентство собеседника. По его словам, вину признал только Мистрюков, остальные фигуранты дела вину не признают.
Другой собеседник рассказал агентству о том, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания на Фургала и в настоящее время находится под госзащитой.
Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал. Позднее Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. После этого он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела.
Бывшего губернатора Хабаровского края Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. Он вину не признает. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования Фургала, выданное в 2004 г.