СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в тех же двух заказных убийствах предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал, а его жена Наталья обратилась за юридической помощью для мужа к защитникам Горбачевой и Самойлову. Это сотрудничество продлилось два месяца, после чего Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. Сообщение об этом арестованный передал адвокатам через администрацию СИЗО «Лефортово». Он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела. Источники газеты считают, что по разным причинам от дела Фургала могут отвести и других его защитников по соглашению. По мнению одного из собеседников, «тактика, примененная к Николаю Мистрюкову, дает результаты, выгодные всем».