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СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

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Следственный комитет России заявил отвод двум из четырех адвокатов бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за конфликта интересов. Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на защиту Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений, и источники, близкие к подзащитному.

Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в тех же двух заказных убийствах предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал, а его жена Наталья обратилась за юридической помощью для мужа к защитникам Горбачевой и Самойлову. Это сотрудничество продлилось два месяца, после чего Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. Сообщение об этом арестованный передал адвокатам через администрацию СИЗО «Лефортово». Он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела. Источники газеты считают, что по разным причинам от дела Фургала могут отвести и других его защитников по соглашению. По мнению одного из собеседников, «тактика, примененная к Николаю Мистрюкову, дает результаты, выгодные всем».

Как рассказала газете адвокат Марина Горбачева, после им не удалось наладить контакт с нанимательницей и клиентом, поэтому 9 июля, после задержания в Хабаровске Сергея Фургала и его личного обращения к защитникам они стали представлять его интересы. Адвокаты участвовали в допросе губернатора в СКР, в судебных процессах о мере пресечения в Басманном районном и Московском городском судах. На втором судебном заседании о конфликте интересов не признающего вину Фургала и давшего показания против него Мистрюкова заявил руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой. Формально участниками этого конфликта считаются адвокаты, поэтому Буртовой сообщил защитникам Фургала, что отводит обоих от уголовного дела своими постановлениями. Адвоката Горбачеву также вызвал на допрос в качестве свидетеля один из участников следственной группы, бывший начальник отдела СКР по Хабаровску Евгений Медведков. В случае неповиновения адвоката он обещал ей организовать принудительный привод в центральный офис СКР.

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Председатель комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберт Зиновьев разъяснил в письменном ответе обратившимся к нему коллегам, что допрос участвующего в уголовном деле адвоката в качестве свидетеля допустим только по решению суда. Направленная же адвокату Горбачевой повестка, по мнению Роберта Зиновьева, «может свидетельствовать либо о процессуальной безграмотности следователя либо об умышленном дерзком игнорировании им норм закона». Председатель комиссии порекомендовал авторам обращения обжаловать действия следствия в Басманном районном суде и взял ситуации «на особый контроль». Но в отношении конфликта двух обвиняемых по делу Зиновьев рекомендовал коллегам добровольно отказаться от защиты Фургала. Адвокаты Фургала решили дождаться получения постановления следствия, а вызов на допрос проигнорировать. Близкий к бывшему губернатору собеседник рассказал, что ранее Фургал заявил адвокатам, что в случае объявления о том, что он признал вину, защитники должны организовать ему срочную психиатрическую помощь. По словам Фургала, такого рода признание может быть принято только после соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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