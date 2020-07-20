Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР

ЛДПР потеряет бонус, который получила за счет протестов в Хабаровске, люди там выходили не за партию, а за Фургала, говорит политолог Александр Кынев: «Политика персонифицирована, сама ЛДПР без Фургала в крае – ноль. Это назначение человека со стороны, да еще и с сомнительным бэкграундом, который на выборах периодически выполнял роль клоуна, а его законотворчество – повод для анекдотов, вспомнить хотя бы его инициативу по запрету доллара. Я допускаю, что он только играл в клоунаду. Но он не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю, и это назначение не снимает ни одну из претензий жителей края к федеральному центру». По мнению Кынева, жителей края такое назначение не успокоит: «Центр настоял на своем, Фургал остается сидеть, назначают человека со стороны, а то, что он имеет отношение к ЛДПР, ничего не меняет».