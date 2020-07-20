Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР

Путин нашел замену Фургалу в ЛДПРМихаилу Дегтяреву в Хабаровском крае будет непросто
20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Его предшественник Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия, говорится в указе президента. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видеоконференцсвязи, в ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край. И сообщил, что в первую очередь займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.
Как сообщила «Ведомостям» руководитель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края Анна Губина, в Хабаровске нового врио губернатора ждут во вторник-среду. Его представят краевому правительству. Планируется, что потом Дегтярев расскажет журналистам о ближайших планах в новой должности. Выборы в регионе запланированы на осень 2021 г.
На момент опубликования указа о назначении Дегтярева у здания правительства Хабаровского края, по словам очевидца, протестующих не было. Но несколькими часами раньше здесь, несмотря на дождь, прошла очередная акция в поддержку Фургала. Активисты соблюдают договоренности, согласно которым протестные акции прекращаются в 22.00 по местному времени, чтобы не мешать расположенной на углу центральной площади городской больнице и жителям жилых домов.
Крупнейшая протестная акция в Хабаровске в защиту Фургала состоялась в прошлую субботу, на нее, по данным СМИ, вышли около 50 000 человек (краевые власти насчитали 10 000 человек). Протесты идут в регионе с 11 июля. Они начались после того, как 9 июля губернатор Сергей Фургал был задержан и обвинен в организации заказных убийств. На прошлой неделе суд арестовал его на два месяца, сейчас Фургал находится в сизо «Лефортово». Свою вину он не признает. Будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Фургал в 2018 г. выиграл выборы губернатора Хабаровского края, обойдя действовавшего главу региона Вячеслава Шпорта. В прошлом году ЛДПР выиграла выборы и в городскую думу Хабаровска, и в законодательное собрание региона. «Единая Россия» в региональном парламенте взяла лишь два места по спискам и не провела ни одного одномандатника.
Михаил Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов, в этом созыве возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 и 2018 гг. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое и четвертое места соответственно. Сейчас он проходит подготовку на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Место Дегтярева в Госдуме займет советник губернатора Хабаровского края Захар Синяговский, сообщил в эфире радио КП лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Выбор в пользу Дегтярева, вероятно, означает, что Кремль решил действовать в логике партийного представительства и партийной ответственности за проблемную территорию, считает политолог Александр Пожалов: «В Кремле решили не ссориться с одной из крупнейших партий системной оппозиции накануне непростых для федерального центра парламентских выборов, а попробовать использовать ЛДПР как коммуникатора с недовольным населением региона».
Для назначения члена ЛДПР врио губернатора у Кремля были все основания: на выборах в 2019 г. ЛДПР одержала победы на всех уровнях выборов, пусть эти победы и выглядели отчасти как проекция личного рейтинга Фургала на весь список ЛДПР, говорит Пожалов: «Сейчас расчет на то, что партия поможет Дегтяреву, а Жириновский будет опекать одного из ключевых своих воспитанников. В информационном поле Кремль сможет подать это назначение как подтверждение Москвой политического выбора хабаровчан в пользу ЛДПР, тогда и уголовное дело Фургала деполитизируется». В целом среди публично номинированных ЛДПР кандидатов на этот пост это наиболее «аппаратно статусный» политик, который давно рассчитывал на повышение в исполнительную власть, считает эксперт.
Однако Дегтяреву в Хабаровском крае придется очень сложно, говорит Пожалов: «Он выглядит все-таки как «выбор Москвы», тогда как Фургал был сперва протестным кандидатом на выборах 2018 г., а потом уже осознанным выбором местного населения. Сейчас в ходе протестов никаких новых кандидатур в губернаторы снизу не предлагалось. По сравнению с Фургалом Дегтярев гораздо менее харизматичный, более мягкий политик, у которого в СМИ в последние годы сложился не очень серьезный имидж». Важно будет, попросит ли Фургал хабаровчан поддержать своего однопартийца и не станет ли Кремль требовать от Дегтярева быстрых и демонстративных уступок в адрес «Единой России» и условной Москвы в преддверии кампании в Госдуму, добавляет эксперт: «Пока назначение Дегтярева не выглядит как безоговорочное решение «хабаровской проблемы». Но оно представляется одним из наиболее логичных с точки зрения Кремля инерционно системных выходов из сложившейся ситуации».
Назначение Дегтярева – поддержание статус-кво и попытка не вызывать активного противодействия со стороны ЛДПР, считает политтехнолог Петр Быстров: «Это сохранение конфигурации с ЛДПР в крае, а также шаг навстречу парламентской оппозиции, которая находится в тактическом союзе с партией власти». Возможно, в рамках каких-то договоренностей частично сохранится и команда Фургала. Кроме того, неоднократно высказывались мнения, что Фургал, возможно, был одним из спонсоров ЛДПР, так что не исключено, что это попытка сохранить за ЛДПР и этот ресурс, считает Быстров.
Кандидатура Дегтярева разумная, но не идеальная, считает политолог Михаил Виноградов: «Главный смысл в том, что протесты в Хабаровском крае становятся проблемой не только федеральной власти, но как минимум еще и ЛДПР. А дальше – вопрос драматургии, насколько удастся сейчас «продать» кандидатуру Дегтярева жителям. Само подключение политических инструментов – согласно замыслу – должно вызвать разброд среди протестно настроенных жителей края и снизить их энергию – если, конечно, не допустить ошибок».
ЛДПР потеряет бонус, который получила за счет протестов в Хабаровске, люди там выходили не за партию, а за Фургала, говорит политолог Александр Кынев: «Политика персонифицирована, сама ЛДПР без Фургала в крае – ноль. Это назначение человека со стороны, да еще и с сомнительным бэкграундом, который на выборах периодически выполнял роль клоуна, а его законотворчество – повод для анекдотов, вспомнить хотя бы его инициативу по запрету доллара. Я допускаю, что он только играл в клоунаду. Но он не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю, и это назначение не снимает ни одну из претензий жителей края к федеральному центру». По мнению Кынева, жителей края такое назначение не успокоит: «Центр настоял на своем, Фургал остается сидеть, назначают человека со стороны, а то, что он имеет отношение к ЛДПР, ничего не меняет».