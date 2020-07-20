«Выбор Москвы». Эксперты о назначении Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

«ЛДПР потеряет бонус который получила за счет протестов в Хабаровске, протест там был не за партию, а за Сергея Фургала. Политика персонифицирована, люди выходили не за партию, а за Фургала, как и на выборах они голосовали не за кандидатов ЛДПР, а за кандидатов, поддержанных Фургалом. Сама ЛДПР без Фургала в крае ноль. Назначение человека со стороны, да еще и с сомнительным бэкграундом, который на выборах периодически выполнял роль клоуна, а законотворчество которого — это повод для анекдотов, включая инициативу по запрету доллара. Я допускаю, что он играл в клоунаду, но он не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю и это назначение не снимает ни одну из претензий жителей края к федеральному центру. Жителей края такое назначение не успокоит. Центр настоял на своем, Фургал остается сидеть, назначают человека со стороны, а то что он имеет отношения к ЛДПР — ничего не меняет».