«Выбор Москвы». Эксперты о назначении Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

«Выбор Москвы». Эксперты о назначении Дегтярева врио губернатора Хабаровского краяРазумная кандидатура, харизматичный и мягкий политик, воспитанник ЛДПР с сомнительным бэкграундом
Президент Владимир Путин 20 июля назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Возглавлявший до сегодняшнего дня регион Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. В отношении него ранее Следственный комитет возбудил уголовно дело. Фургала обвиняют в организации заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004‒2005 гг. Бывший губернатор был задержан 9 июля в Хабаровске, в этот же день его этапировали в Москву. Свою вину он не признает.
Назначение Дягтерева на должность и.о. губернатора региона «Ведомостям» прокомментировали политологи. Они предположили, как изменится ситуация в Хабаровском крае после назначения, чем она обернется для ЛДПР и как повлияет на взаимоотношения партии с Кремлем.
Политтехнолог Петр Быстров:
«Назначение Дегтярева — попытка сохранить статус-кво, попытка не вызывать активное противодействие со стороны ЛДПР, поскольку Владимир Жириновский сильно выражал недовольство арестом Фургала. То есть это сохранение конфигурации с ЛДПР в крае, а также шаг навстречу парламентской оппозиции, которая находится в тактическом союзе с партией власти. Возможно частично сохранится команда Фургала в рамках каких-то договоренностей, кроме того неоднократно говорилось, что Фургал возможно был одним из спонсоров ЛДПР, так что не исключено, что это попытка сохранить за ЛДПР этот ресурс.
Говорить о том, утихнут протесты или нет сложно. Если происхождение протестов вызвано действиями политических сил, поддерживающих Фургала, то такое назначение поможет снизить интенсивность протестов. Если же люди сами вышли, то протесты скорее не прекратятся. Но возможно Дегтярев сможет заручиться поддержкой Фургала, поскольку они однопартийцы, а это будет важно для жителей края».
Политолог Михаил Виноградов
«Кандидатура Дегтярева разумная, но при этом не идеальная. Главный смысл в том, что протесты в Хабаровском крае становятся проблемой не только федеральной власти, но, как минимум, еще и ЛДПР. А дальше вопрос драматургии, насколько удастся сейчас «продать» кандидатуру Дегтярева жителям. Само подключение политических инструментов в идеальной реальности должно вызвать разброд среди протестно настроенных жителей края и снизить их энергию — если не допустить ошибок».
Политолог Александр Кынев
«ЛДПР потеряет бонус который получила за счет протестов в Хабаровске, протест там был не за партию, а за Сергея Фургала. Политика персонифицирована, люди выходили не за партию, а за Фургала, как и на выборах они голосовали не за кандидатов ЛДПР, а за кандидатов, поддержанных Фургалом. Сама ЛДПР без Фургала в крае ноль. Назначение человека со стороны, да еще и с сомнительным бэкграундом, который на выборах периодически выполнял роль клоуна, а законотворчество которого — это повод для анекдотов, включая инициативу по запрету доллара. Я допускаю, что он играл в клоунаду, но он не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю и это назначение не снимает ни одну из претензий жителей края к федеральному центру. Жителей края такое назначение не успокоит. Центр настоял на своем, Фургал остается сидеть, назначают человека со стороны, а то что он имеет отношения к ЛДПР — ничего не меняет».
Политолог Александр Пожалов
«Выбор в пользу Дегтярёва, вероятно, означает, что Кремль решил действовать в логике партийного представительства и партийной ответственности за проблемную территорию. В Кремле решили не ссориться с одной из крупнейших партий системной оппозиции накануне непростых для федерального центра парламентских выборов, а попробовать использовать ЛДПР как коммуникатора с недовольным населением региона. Ведь и усилившиеся протестные митинги в последние выходные показали, что промежуточная коммуникация через официальных представителей Кремля и местных «единороссов» с населением Хабаровского края не получилась. Для назначения члена ЛДПР врио губернатора у Кремля были все основания — на выборах в 2019 году ЛДПР одержала победы на всех уровнях выборов, пусть эти победы и выглядели отчасти как проекция личного рейтинга Сергея Фургала на весь список ЛДПР. Сейчас есть расчет на то, что партия поможет Дегтяреву, а Жириновский будет опекать одного из ключевых своих воспитанников. В информационном поле Кремль сможет подать это назначение, как подтверждение Москвой политического выбора хабаровчан в пользу ЛДПР, тогда и уголовное дело Фургала деполитизируется. В целом среди публично номинированных ЛДПР кандидатов на этот пост это наиболее аппаратно-статусный политик, который давно рассчитывал на повышение в исполнительную власть.
Самому Дегтяреву в Хабаровском крае придется очень сложно. Он выглядит всё-таки как «выбор Москвы», тогда как Фургал был сперва протестным на выборах 2018 года, а потом уже осознанным выбором местного населения. И сейчас в ходе протестов никаких новых кандидатур в губернаторы «снизу» не предлагалось. По сравнению с Фургалом, Дегтярёв – гораздо менее харизматичный, более мягкий политик, у которого в СМИ в последние годы сложился не очень серьёзный имидж. Важно будет, попросит ли Фургал хабаровчан поддержать своего однопартийца и не станет ли Кремль требовать от Дегтярёва быстрых и демонстративных уступок в адрес «Единой России» и условной «Москвы» в преддверии кампании в Госдуму. Пока назначение Дегтярёва не выглядит как безоговорочное решение «хабаровской проблемы». Но оно представляется одним из наиболее логичных, с точки зрения Кремля, инерционно-системных выходов из сложившейся ситуации».