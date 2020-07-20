Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Избранный на пост главы региона в сентябре 2018 г. Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля. После задержания Следственный комитет сообщил, что Фургала подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 гг. После задержания Фургал был этапирован в Москву. Басманный суд столицы в ближайшее время должен предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.