Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Путин назначил врио губернатора Хабаровского краяИм стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Избранный на пост главы региона в сентябре 2018 г. Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля. После задержания Следственный комитет сообщил, что Фургала подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 гг. После задержания Фургал был этапирован в Москву. Басманный суд столицы в ближайшее время должен предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.