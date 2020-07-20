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Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев
Ирина Чевтаева
Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Избранный на пост главы региона в сентябре 2018 г. Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля. После задержания Следственный комитет сообщил, что Фургала подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 гг. После задержания Фургал был этапирован в Москву. Басманный суд столицы в ближайшее время должен предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее по теме: Губернатора Хабаровского края задержали за убийства 15-летней давности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных