Протесты против ареста хабаровского губернатора становятся все более массовыми

Протесты против ареста хабаровского губернатора становятся все более массовымиУспокоить жителей способно только выдвижение на этот пост местных кадров, считают эксперты
В Хабаровском крае уже более недели продолжаются массовые протесты против ареста губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушений. Несанкционированные акции 18 июля, несмотря на 30-градусную жару, стали еще более многолюдными, чем первые выступления: на пятичасовой митинг в 600-тысячном Хабаровске, по оценкам корреспондента «Ведомостей», вышло не менее 50 000 человек, т. е. почти 10% населения и минимум в 2 раза больше, чем неделей ранее. Краевые власти вновь насчитали 10 000 участников.
Кремль между тем продолжает поиски кандидатов на замену Фургалу. Решение о назначении врио губернатора будет принято в ближайшее время, заявил журналистам 17 июля полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: «Будет решать президент, прежде всего основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский 18 июля сообщил, что указ о назначении врио губернатора президент подпишет 20 июля. «Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока вроде бы не рассматриваются», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Среди тех, кого партия предлагала на этот пост, в ЛДПР называли депутатов Госдумы – председателя комитета по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета по экономической политике Сергея Жигарева и депутата от Приморья Андрея Андрейченко.
Человек, близкий к администрации президента, говорит, что сейчас есть две основные кандидатуры на замену Фургалу – не москвичи, но и не из Хабаровска. «Вообще, следовало бы еще потянуть время с назначением, – считает он. – Желательно, чтобы президент отправил Фургала в отставку не в связи с утратой доверия: учитывая протесты, это может быть не очень хорошо воспринято населением. Поэтому желательно его отставлять с какой-то другой формулировкой, а лучше было бы, если бы Фургал сам написал заявление».
У властей сейчас есть два возможных сценария, чтобы преодолеть кризис доверия и как-то повысить внимание к аргументам федерального центра, полагает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Первый – назначить врио губернатора кого-то из заместителей Фургала, а потом уже решать, оставлять его или нет, в зависимости от разрешения конфликта: «Можно в том числе апеллировать к тому, что суд должен решить, виновен Фургал или нет, а его заместитель, если что, «погреет» ему место во главе региона». Второй сценарий – назначение местного тяжеловеса, продолжает эксперт: «Такие люди есть – они имеют определенную поддержку, хотя и не политики. В крае работают предприятия «Ростеха» и «Роснефти», в прошлом году был реализован крупнейший в округе инвестиционный проект по модернизации аэропорта Хабаровска, который возглавляет Константин Басюк. У этих людей уже есть ресурсы и точка сборки, вокруг которой они могут объединить общественно-политическую инфраструктуру». История же с партийным брендом – второстепенная, нужна будет перезагрузка крайадминистрации, потому что часть сотрудников работает сейчас как штаб поддержки Фургала, используя ресурсы госдолжности, подчеркивает Костин.
Партийный бренд не играет никакой роли для будущего врио губернатора, согласен политолог Александр Кынев: «Митинги проходят в защиту не ЛДПР, а персонально Фургала – это поддержка харизматичного политика, бренд не имеет значения. Возможные кандидаты, о которых объявляла партия, – это все люди из других регионов, но от варяга в крае толку не будет. ЛДПР потеряет весь тот бонус, который она получила на истории с протестами». В целом ситуация для власти сложная – если она хочет, чтобы человека приняли, то врио должен быть местный и авторитетный, уверен эксперт: «Как гипотеза это может быть спикер краевой Думы Ирина Зикунова, хотя бы публичный человек. Или кто-то из команды [экс-главы края Виктора] Ишаева вроде Юрия Оноприенко. Но для Хабаровска принципиально, чтобы врио был местный, тем более на фоне протестов». Если Фургал останется сидеть, то для жителей это будет означать, что их требования не услышаны, резюмирует Кынев: «В маленьких регионах на Дальнем Востоке можно было назначать варягов, но в ситуации с Хабаровском так делать нельзя, человек без корней там не будет восприниматься».