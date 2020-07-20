Протесты против ареста хабаровского губернатора становятся все более массовыми

Партийный бренд не играет никакой роли для будущего врио губернатора, согласен политолог Александр Кынев: «Митинги проходят в защиту не ЛДПР, а персонально Фургала – это поддержка харизматичного политика, бренд не имеет значения. Возможные кандидаты, о которых объявляла партия, – это все люди из других регионов, но от варяга в крае толку не будет. ЛДПР потеряет весь тот бонус, который она получила на истории с протестами». В целом ситуация для власти сложная – если она хочет, чтобы человека приняли, то врио должен быть местный и авторитетный, уверен эксперт: «Как гипотеза это может быть спикер краевой Думы Ирина Зикунова, хотя бы публичный человек. Или кто-то из команды [экс-главы края Виктора] Ишаева вроде Юрия Оноприенко. Но для Хабаровска принципиально, чтобы врио был местный, тем более на фоне протестов». Если Фургал останется сидеть, то для жителей это будет означать, что их требования не услышаны, резюмирует Кынев: «В маленьких регионах на Дальнем Востоке можно было назначать варягов, но в ситуации с Хабаровском так делать нельзя, человек без корней там не будет восприниматься».