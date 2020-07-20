Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Жириновский прокомментировал назначение Дегтярева губернатором

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Владимира Путина за назначение депутата от партии Михаила Дегтярева и. о. губернатора Хабаровского края.

«Дегтярев ‒ один из лучших депутатов. Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу», ‒ написал Жириновский в Telegram-канале.

Он также дал совет новому и. о. губернатора ‒ «не торопиться, никого не увольнять и быть приветливым». «Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи», ‒ отметил лидер ЛДПР.

Сегодня президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Своим указом президент отрешил от должности губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев

Дегтярев родился в Самаре, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР двух последних созывов. В этом созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, проходил подготовку управленческих кадров в РАНХиГС. Он также участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 г., где занял пятое место с 2,86% голосов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных