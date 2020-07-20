Жириновский прокомментировал назначение Дегтярева губернатором

Дегтярев родился в Самаре, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР двух последних созывов. В этом созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, проходил подготовку управленческих кадров в РАНХиГС. Он также участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 г., где занял пятое место с 2,86% голосов.