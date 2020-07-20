Жириновский прокомментировал назначение Дегтярева губернатором
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Владимира Путина за назначение депутата от партии Михаила Дегтярева и. о. губернатора Хабаровского края.
«Дегтярев ‒ один из лучших депутатов. Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу», ‒ написал Жириновский в Telegram-канале.
Он также дал совет новому и. о. губернатора ‒ «не торопиться, никого не увольнять и быть приветливым». «Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи», ‒ отметил лидер ЛДПР.
Сегодня президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Своим указом президент отрешил от должности губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
Дегтярев родился в Самаре, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР двух последних созывов. В этом созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, проходил подготовку управленческих кадров в РАНХиГС. Он также участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 г., где занял пятое место с 2,86% голосов.