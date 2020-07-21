Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

Организаторы протеста из числа лидеров групп из социальных сетей и мессенджеров напомнили собравшимся о позиции федеральных телеканалов – «Первого» и «России 1», которые игнорируют протестную активность в Хабаровском крае. Звучали и призывы поддержать деньгами видеоблогеров, которые организуют стрим-трансляции с хабаровских площадей и улиц и распространяют в YouTube эти видеозаписи. Инициаторы собрания протестующих также поблагодарили начальника управления МВД по Хабаровскому краю Дмитрия Ильичева и хабаровских полицейских за корректное отношение к горожанам. Уже под конец митинга участники акции начали скандировать: «Мы вернемся! Нас будет больше!», после было объявлено о «кормежке голубей» в полдень субботы и воскресенья. За 15 минут до 22.00 (час, после которого протестующие сворачивают свою активность) собравшихся призвали расходиться, чтобы никому не мешать.