Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протестаМихаил Дегтярев пообещал встретиться с протестующими позже
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это 10-й день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Митинг начался в 19.00 по местному времени (12.00 мск) и продлился почти до 22 часов. Сначала на площади собралось не более 200 человек, но постепенно люди стали наполнять пространство перед зданием правительства Хабаровского края после рабочего дня. В какой-то момент собравшихся было около 1000 человек. Среди лозунгов, замеченных на митинге, были «Свободу Фургалу», «Дегтярева домой», «Позор ЛДПР», «Путина – в отставку», «Вавилон, пошел вон». Участники стихийной акции скандировали «Дегтярев, выходи!», но прилетевший около полудня в Хабаровск врио губернатора к ним так и не вышел.
Организаторы протеста из числа лидеров групп из социальных сетей и мессенджеров напомнили собравшимся о позиции федеральных телеканалов – «Первого» и «России 1», которые игнорируют протестную активность в Хабаровском крае. Звучали и призывы поддержать деньгами видеоблогеров, которые организуют стрим-трансляции с хабаровских площадей и улиц и распространяют в YouTube эти видеозаписи. Инициаторы собрания протестующих также поблагодарили начальника управления МВД по Хабаровскому краю Дмитрия Ильичева и хабаровских полицейских за корректное отношение к горожанам. Уже под конец митинга участники акции начали скандировать: «Мы вернемся! Нас будет больше!», после было объявлено о «кормежке голубей» в полдень субботы и воскресенья. За 15 минут до 22.00 (час, после которого протестующие сворачивают свою активность) собравшихся призвали расходиться, чтобы никому не мешать.
Сам Дегтярев сообщил журналистам, что готов продолжить работу с командой бывшего губернатора Фургала, передает ТАСС. Также он пообещал выйти к протестующим для открытого общения после того, как будут решены «первоочередные задачи». Первую пресс-конференцию врио губернатора также перенесли на неопределенный срок из-за большого количества заявок и неблагополучной эпидемиологической ситуации, сообщает «РИА Новости». Встреча Дегтярева с журналистами планировалась после его представления региональным властям. 21 июля Дегтярева представили правительству Хабаровского края.
Бывшего губернатора края Фургала 9 июля задержали сотрудники Следственного комитета России и ФСБ. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. Он не признает вину.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 человек. В первый раз краевое управление МВД, а во второй – представители администрации края оценивали количество протестующих примерно в 10 000 человек.