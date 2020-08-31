Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

«С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 г. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство», ‒ сообщила она. Речь идет об обвинении в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению.