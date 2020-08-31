Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года
Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выданное в 2004 г., сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 г. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство», ‒ сообщила она. Речь идет об обвинении в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению.
Ранее Басманный суд наложил арест на $400 000, принадлежащих родственнице Фургала Олесе Киреевой. До этого в качестве обеспечительной меры были арестованы денежные средства экс-губернатора в размере более 3 млн руб. и две машины ‒ Toyota Land Cruiser и Lexus.
10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.