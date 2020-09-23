В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
«Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление», — сказала она.
При этом 15 сентября, в день, когда Навальный опубликовал первое после госпитализации фото в Instagram, Ярмыш подтвердила планы оппозиционера вернуться в Россию. В своем заявлении она подчеркнула, что иного варианта даже не рассматривалось. В Кремле в ответ на это заявили, что Навальный имеет право на возвращение, как и любой гражданин страны. При этом встречать его отдельно в России не планируют.
Навальный находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и впоследствии впал в кому. Германия настаивает на том, что причиной ухудшения здоровья основателя ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». В Россию эту версию не подтверждают, так как немецкая сторона отказывается предоставить Генпрокуратуре РФ результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы об отравлении.