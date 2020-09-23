В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Навальный находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и впоследствии впал в кому. Германия настаивает на том, что причиной ухудшения здоровья основателя ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». В Россию эту версию не подтверждают, так как немецкая сторона отказывается предоставить Генпрокуратуре РФ результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы об отравлении.