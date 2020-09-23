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В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

«Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление», — сказала она.

При этом 15 сентября, в день, когда Навальный опубликовал первое после госпитализации фото в Instagram, Ярмыш подтвердила планы оппозиционера вернуться в Россию. В своем заявлении она подчеркнула, что иного варианта даже не рассматривалось. В Кремле в ответ на это заявили, что Навальный имеет право на возвращение, как и любой гражданин страны. При этом встречать его отдельно в России не планируют.

Навальный находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и впоследствии впал в кому. Германия настаивает на том, что причиной ухудшения здоровья основателя ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». В Россию эту версию не подтверждают, так как немецкая сторона отказывается предоставить Генпрокуратуре РФ результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы об отравлении.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал выписку Навального из берлинской клиники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных