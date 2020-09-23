Кремль прокомментировал выписку Навального из берлинской клиники

Ранее сегодня берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение с 22 августа, сообщила о его выписке из стационара. В учреждении он пробыл 32 дня, 24 из которых – в реанимации. Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Тогда он в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу, где впал в кому, из который был выведен 7 сентября.