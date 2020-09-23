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Кремль прокомментировал выписку Навального из берлинской клиники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выписке из немецкой клиники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Если Навальный действительно выздоравливает, это «очень здорово», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.

«Это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», – приводят слова Пескова «РИА Новости». При этом пресс-секретарь добавил, что Кремль сейчас «очень аккуратно» относится к сообщениям о Навальном и не знает, какие из них достоверны.

Ранее сегодня берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение с 22 августа, сообщила о его выписке из стационара. В учреждении он пробыл 32 дня, 24 из которых – в реанимации. Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Тогда он в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу, где впал в кому, из который был выведен 7 сентября.

В отличие от российских медиков, поставивших Навальному предварительный диагноз «нарушение обмена веществ», немецкие специалисты нашли в его анализах, а также на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК, следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального.

Кремль утверждает, что не может сделать этого без результатов обследования пациента, которые Германия отказывается предоставить. За произошедшее с Навальным Европа и США грозят России санкциями. В частности, американская сторона и несколько европейских государств настаивают, чтобы Германия остановила сотрудничество с Россией по газопроводу «Северный поток – 2».

Ранее по теме: Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных