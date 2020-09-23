Кремль прокомментировал выписку Навального из берлинской клиники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выписке из немецкой клиники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Если Навальный действительно выздоравливает, это «очень здорово», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.
«Это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», – приводят слова Пескова «РИА Новости». При этом пресс-секретарь добавил, что Кремль сейчас «очень аккуратно» относится к сообщениям о Навальном и не знает, какие из них достоверны.
Ранее сегодня берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходил лечение с 22 августа, сообщила о его выписке из стационара. В учреждении он пробыл 32 дня, 24 из которых – в реанимации. Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Тогда он в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу, где впал в кому, из который был выведен 7 сентября.
В отличие от российских медиков, поставивших Навальному предварительный диагноз «нарушение обмена веществ», немецкие специалисты нашли в его анализах, а также на бутылке с водой, из которой пил основатель ФБК, следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Германия и прочие западные страны требуют от России расследовать дело Навального.
Кремль утверждает, что не может сделать этого без результатов обследования пациента, которые Германия отказывается предоставить. За произошедшее с Навальным Европа и США грозят России санкциями. В частности, американская сторона и несколько европейских государств настаивают, чтобы Германия остановила сотрудничество с Россией по газопроводу «Северный поток – 2».