Представитель Навального подтвердила планы его возвращения в Россию
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, другие варианты не рассматривались, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
«Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», – написала Ярмыш.
15 сентября The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии сообщил, что Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию после выздоровления. Позже основатель ФБК опубликовал первое фото после госпитализации.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Навальный вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.