В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

«Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной республики Германия и других стран», – цитируют Пескова «РИА Новости». Он отметил, что как гражданин России Навальный волен приехать в Москву из Берлина в любой момент, однако сейчас прямое авиасообщение между Россией и Германией закрыто, так что он может сделать это через другие страны или частным самолетом.