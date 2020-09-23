Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной республики Германия и других стран», – цитируют Пескова «РИА Новости». Он отметил, что как гражданин России Навальный волен приехать в Москву из Берлина в любой момент, однако сейчас прямое авиасообщение между Россией и Германией закрыто, так что он может сделать это через другие страны или частным самолетом.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в омскую больницу, там он впал в кому, в которой провел, по его словам, 16 дней. 22 августа на частном самолете фонда Cinema for Peace оппозиционера перевезли в немецкую клинику «Шарите». Сегодня его выписали из стационара.

Дело Навального изучается в Европе. Германия утверждает, что местные специалисты нашли в анализах основателя ФБК и на бутылке, из которой он пил в Томске, следы яда из группы «Новичок». Биоматериал Навального также был предоставлен на изучение специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Швеции и Франции, которые подтвердили выводы немецких экспертов.

При этом Германия отказывается предоставить результаты обследования Навального России, ссылаясь на то, что может сделать это только с согласия самого пациента. Европа и США требуют от России расследовать происшедшее. В Кремле заявили, что без сведений о результатах анализов Навального невозможно возбудить официальное уголовное дело.

Ранее по теме: Навальный рассказал о своих планах после выписки из немецкой клиники

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных