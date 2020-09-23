В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной республики Германия и других стран», – цитируют Пескова «РИА Новости». Он отметил, что как гражданин России Навальный волен приехать в Москву из Берлина в любой момент, однако сейчас прямое авиасообщение между Россией и Германией закрыто, так что он может сделать это через другие страны или частным самолетом.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в омскую больницу, там он впал в кому, в которой провел, по его словам, 16 дней. 22 августа на частном самолете фонда Cinema for Peace оппозиционера перевезли в немецкую клинику «Шарите». Сегодня его выписали из стационара.
Дело Навального изучается в Европе. Германия утверждает, что местные специалисты нашли в анализах основателя ФБК и на бутылке, из которой он пил в Томске, следы яда из группы «Новичок». Биоматериал Навального также был предоставлен на изучение специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Швеции и Франции, которые подтвердили выводы немецких экспертов.
При этом Германия отказывается предоставить результаты обследования Навального России, ссылаясь на то, что может сделать это только с согласия самого пациента. Европа и США требуют от России расследовать происшедшее. В Кремле заявили, что без сведений о результатах анализов Навального невозможно возбудить официальное уголовное дело.