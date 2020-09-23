Навальный рассказал о своих планах после выписки из немецкой клиники

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», – написал он на своей странице в Instagram. Навальный также рассказал, что когда-то мечтал научиться ездить на вейк-борде, а теперь учится стоять на одной ноге. По его словам, он также не может кидать мяч левой рукой и писать от руки в строчку.