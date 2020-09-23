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Навальный рассказал о своих планах после выписки из немецкой клиники

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о планах по дальнейшей реабилитации после выписки из стационара немецкой клиники «Шарите».

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», – написал он на своей странице в Instagram. Навальный также рассказал, что когда-то мечтал научиться ездить на вейк-борде, а теперь учится стоять на одной ноге. По его словам, он также не может кидать мяч левой рукой и писать от руки в строчку.

«Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры», – добавил Навальный. Он выразил благодарность врачам клиники «Шарите», отметив, что они сделали невероятную работу.

Сегодня основателя ФБК вписал из берлинской клиники «Шарите», где он провел 32 дня, из них 24 дня находился в реанимации. В сообщении клиники отмечалось, что лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, подчеркнув, что еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Ранее по теме: Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных