Главы МИД ЕС поддержали введение санкций против России по делу Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против России из-за дела основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — сказал Хаависто (цитата по ТАСС). Он отметил, что речь идет об индивидуальных санкциях.
7 октября внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального.
8 октября французская газета Le Monde узнала, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти человек — сотрудников администрации президента и силовых ведомств России.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Германии.