СМИ показали фото ручной клади спутницы Навального
В программе «Вести. Дежурная часть» показали фото багажа спутницы основателя ФБК Марии Певчих перед ее вылетом в Германию, в котором отсутствует бутылка воды, якобы взятая из номера политика. Сотрудники ФБК ранее сообщали, что вывезли бутылки из гостиницы в Омске, на поверхности одной из которых позднее был обнаружен яд группы «Новичок».
На записи было показано фото ручной клади Певчих при вылете в Германию, бутылки в её клади не было. Кроме того, показан эпизод, в котором девушка, похожая на неё, покупает бутылку в вендинговом аппарате. Кроме того, в сюжете утверждается, что у Певчих есть недвижимость в Лондоне рядом с Тауэрским мостом, а также говорится о ее обучении инструкторами американских спецвойск.
Ранее в МВД усомнились в вывозе бутылок с водой из номера Навального в Германию. В ведомстве пояснили, что в ручной клади сотрудников ФБК, в частности, у соратницы Навального Певчих, в ходе предполетного досмотра в новосибирском аэропорту Толмачёво не было обнаружено емкостей с водой более 100 мл. После прохождения контроля Певчих купила воду в бутылке объемом 500 мл в автомате, утверждали в МВД, однако не показывали видео- или фотоподтверждения.
По данным проверки МВД, в целом сотрудники ФБК забрали из номера Навального три бутылки с водой. Один из членов команды основателя ФБК Антон Тимофеев рассказал, что отдал их Георгию Албурову, который летел вместе с Певчих из Новосибирска в Омск. Однако и в его багаже не было бутылок, заявили в МВД. При этом сотрудники ФБК отказываются отвечать на вопросы следователей, сказано в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании. В МВД заявили, что не нашли юридического подтверждения работы Певчих в ФБК, несмотря на соответствующие заявления навального.
На бутылках, о которых идет речь, по заявлению сотрудников ФБК, немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок». Им якобы отравили Навального в августе в Омске, после чего политик временно впал в кому и до сих пор проходит лечение в Германии. Информацию об отравлении основателя ФБК веществом этой группы позже подтвердили эксперты Германии, Франции, Швеции и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия эту версию не подтвердила и требует от Германии предоставления доказательств.