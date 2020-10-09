СМИ показали фото ручной клади спутницы Навального

По данным проверки МВД, в целом сотрудники ФБК забрали из номера Навального три бутылки с водой. Один из членов команды основателя ФБК Антон Тимофеев рассказал, что отдал их Георгию Албурову, который летел вместе с Певчих из Новосибирска в Омск. Однако и в его багаже не было бутылок, заявили в МВД. При этом сотрудники ФБК отказываются отвечать на вопросы следователей, сказано в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании. В МВД заявили, что не нашли юридического подтверждения работы Певчих в ФБК, несмотря на соответствующие заявления навального.