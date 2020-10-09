Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

СМИ показали фото ручной клади спутницы Навального

Ведомости

В программе «Вести. Дежурная часть» показали фото багажа спутницы основателя ФБК Марии Певчих перед ее вылетом в Германию, в котором отсутствует бутылка воды, якобы взятая из номера политика. Сотрудники ФБК ранее сообщали, что вывезли бутылки из гостиницы в Омске, на поверхности одной из которых позднее был обнаружен яд группы «Новичок».

На записи было показано фото ручной клади Певчих при вылете в Германию, бутылки в её клади не было. Кроме того, показан эпизод, в котором девушка, похожая на неё, покупает бутылку в вендинговом аппарате. Кроме того, в сюжете утверждается, что у Певчих есть недвижимость в Лондоне рядом с Тауэрским мостом, а также говорится о ее обучении инструкторами американских спецвойск.

Ранее в МВД усомнились в вывозе бутылок с водой из номера Навального в Германию. В ведомстве пояснили, что в ручной клади сотрудников ФБК, в частности, у соратницы Навального Певчих, в ходе предполетного досмотра в новосибирском аэропорту Толмачёво не было обнаружено емкостей с водой более 100 мл. После прохождения контроля Певчих купила воду в бутылке объемом 500 мл в автомате, утверждали в МВД, однако не показывали видео- или фотоподтверждения.

По данным проверки МВД, в целом сотрудники ФБК забрали из номера Навального три бутылки с водой. Один из членов команды основателя ФБК Антон Тимофеев рассказал, что отдал их Георгию Албурову, который летел вместе с Певчих из Новосибирска в Омск. Однако и в его багаже не было бутылок, заявили в МВД. При этом сотрудники ФБК отказываются отвечать на вопросы следователей, сказано в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании. В МВД заявили, что не нашли юридического подтверждения работы Певчих в ФБК, несмотря на соответствующие заявления навального.

На бутылках, о которых идет речь, по заявлению сотрудников ФБК, немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок». Им якобы отравили Навального в августе в Омске, после чего политик временно впал в кому и до сих пор проходит лечение в Германии. Информацию об отравлении основателя ФБК веществом этой группы позже подтвердили эксперты Германии, Франции, Швеции и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия эту версию не подтвердила и требует от Германии предоставления доказательств.

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» отверг версию с отравлением Навального химоружием

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных