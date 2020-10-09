Разработчик «Новичка» отверг версию с отравлением Навального химоружием
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружила в анализах главы Фонда по борьбе с коррупцикей (ФБК) Алексея Навального фосфорный фрагмент, который бы указывал на применение боевого химического вещества «Новичок», заявил разработчик вещества Леонид Ринк в интервью «РИА Новостям».
Ринк добавил, что по западным источникам слышал, что в пробах Навального выявили амидный след. Разработчик пояснил, что в случае отравления «Новичком» фосфорный фрагмент задержался бы в организме Навального и мог быть выявлен раньше, чем амидный. Cейчас, по его словам, искать какие-либо следы «Новичка» поздно. «Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно "чист", — сказал Ринк.
Ранее ОЗХО заявила, что привлеченные ею эксперты выявли в пробах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.
Специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В этом убежден сам основатель ФБК. В России такие выводы не подтверждают, поскольку медики Омска не нашли следов отравляющих веществ в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования Навального.