МИД России назвал «Новичок» западным брендом
Боевые химические вещества из группы «Новичок» являются западным брендом, в России этих ядов нет, следует из комментария МИД России, опубликованного в связи с заявлениями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
В комментарии подчеркивается, что все имевшиеся в России запасы химического оружия были уничтожены под строжайшим международным контролем в срок до 27 сентября 2017 г.
Структура и масс-спектр «Новичка» были представлены в 1998 г. в спектральной базе данных Американского института стандартов, утверждают в МИД России, а сведения по этому отравляющему веществу поступили из исследовательского центра минобороны США.
«Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — пояснили в МИД.
МИД России, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, также указал на то, что врачи омской и берлинской клиник не выявили следов яда в анализах Навального, которые спустя неделю обнаружили немецкие военные. Во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз призвали власти Германии отреагировать на запросы России о правовой помощи и начать честное сотрудничество с российской стороной.
«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны», — добавили в российском МИДе.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине.