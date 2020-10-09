Посол России рекомендовал США поторопиться с уничтожением химоружия

Разработчик вещества Леонид Ринк в интервью «РИА Новостям» заявлял, что ОЗХО не обнаружила в анализах Навального фосфорный фрагмент, который бы указывал на применение боевого химического вещества «Новичок». Ранее ОЗХО заявила, что привлеченные ею эксперты выявли в пробах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. При этом специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».