Посол России рекомендовал США поторопиться с уничтожением химоружия
Россия призвала США сконцентрироваться на полной ликвидации отравляющих веществ, а не на распространять голословные обвинения в ее адрес, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его ответ на сообщение Госдепартамента опубликован на странице посольства в Facebook.
«Призываем американских партнеров сконцентрироваться на стоящих перед ними задачах по полной ликвидации отравляющих веществ вместо тиражирования антироссийских инсинуаций и проведения сомнительных тренингов», — говорится в сообщении.
Ранее Госдепартамент США объявил о проведении американскими властями тренинга по реагированию на инциденты с применением оружия массового уничтожения. В частности, Госдеп утверждал, что Россия причастна к «отравлению» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также к применению «разработанного Советским Союзом «Новичка» против основателя ФБК Алексея Навального».
«Распространенный американским внешнеполитическим ведомством документ — очередной пример голословных обвинений в адрес России», — прокомментировал посол. Антонов призвал «решать подобные вопросы» в рамках профессиональной дискуссии, в частности, по линии ОЗХО.
Разработчик вещества Леонид Ринк в интервью «РИА Новостям» заявлял, что ОЗХО не обнаружила в анализах Навального фосфорный фрагмент, который бы указывал на применение боевого химического вещества «Новичок». Ранее ОЗХО заявила, что привлеченные ею эксперты выявли в пробах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. При этом специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».