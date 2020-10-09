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Посол России рекомендовал США поторопиться с уничтожением химоружия

Ведомости

Россия призвала США сконцентрироваться на полной ликвидации отравляющих веществ, а не на распространять голословные обвинения в ее адрес, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его ответ на сообщение Госдепартамента опубликован на странице посольства в Facebook.

«Призываем американских партнеров сконцентрироваться на стоящих перед ними задачах по полной ликвидации отравляющих веществ вместо тиражирования антироссийских инсинуаций и проведения сомнительных тренингов», — говорится в сообщении.

Ранее Госдепартамент США объявил о проведении американскими властями тренинга по реагированию на инциденты с применением оружия массового уничтожения. В частности, Госдеп утверждал, что Россия причастна к «отравлению» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также к применению «разработанного Советским Союзом «Новичка» против основателя ФБК Алексея Навального».

«Распространенный американским внешнеполитическим ведомством документ — очередной пример голословных обвинений в адрес России», — прокомментировал посол. Антонов призвал «решать подобные вопросы» в рамках профессиональной дискуссии, в частности, по линии ОЗХО.

Разработчик вещества Леонид Ринк в интервью «РИА Новостям» заявлял, что ОЗХО не обнаружила в анализах Навального фосфорный фрагмент, который бы указывал на применение боевого химического вещества «Новичок». Ранее ОЗХО заявила, что привлеченные ею эксперты выявли в пробах Навального следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. При этом специалисты Германии, Франции и Швеции настаивают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». 

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» отверг версию с отравлением Навального химоружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных