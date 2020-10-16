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КГБ Белоруссии предупредил о готовящейся в стране провокации

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Комитет государственной безопасности Белоруссии в последние дни получает информацию о готовящейся в стране провокации, сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя КГБ Ивана Тертеля. 

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», – сказал Тертель. По его словам, цель этих действий – дестабилизация ситуации в Белоруссии на фоне снижающейся уличной активности.

Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях». В связи с этим комитет и правоохранительные органы проверяют информацию и устанавливают причастных лиц, чтобы привлечь их к ответственности. Тертель попросил белорусов быть бдительными, позаботиться о своих близких и не допустить их «втягивания» в противоправную деятельность.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась, несмотря на брошенный стране беспрецедентный вызов. 

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.

Ранее по теме: Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных