КГБ Белоруссии предупредил о готовящейся в стране провокации
Комитет государственной безопасности Белоруссии в последние дни получает информацию о готовящейся в стране провокации, сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя КГБ Ивана Тертеля.
«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», – сказал Тертель. По его словам, цель этих действий – дестабилизация ситуации в Белоруссии на фоне снижающейся уличной активности.
Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях». В связи с этим комитет и правоохранительные органы проверяют информацию и устанавливают причастных лиц, чтобы привлечь их к ответственности. Тертель попросил белорусов быть бдительными, позаботиться о своих близких и не допустить их «втягивания» в противоправную деятельность.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась, несмотря на брошенный стране беспрецедентный вызов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.