КГБ Белоруссии предупредил о готовящейся в стране провокации

Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях». В связи с этим комитет и правоохранительные органы проверяют информацию и устанавливают причастных лиц, чтобы привлечь их к ответственности. Тертель попросил белорусов быть бдительными, позаботиться о своих близких и не допустить их «втягивания» в противоправную деятельность.