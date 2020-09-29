Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — цитирует ТАСС Нарышкина. Он отметил, что при подготовке провокации у организаторов есть расчет на то, чтобы существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в протестах.