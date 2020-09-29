Нарышкин предупредил о подготовке США провокации в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии, заявил директор службы Сергей Нарышкин. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов. Подготовку к провокации, в частности, осуществляют инструкторы ЦРУ и Пентагона.
«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — цитирует ТАСС Нарышкина. Он отметил, что при подготовке провокации у организаторов есть расчет на то, чтобы существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в протестах.
Нарышкин подчеркнул, что США, пытаясь спровоцировать конфликт между православными и католиками в Белоруссии, вмешиваются в религиозную ситуацию в стране. «Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — цитирует «РИА Новости» Нарышкина.
Ранее глава СВР заявлял, что Вашингтон «взял под плотную опеку» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других белорусских оппозиционеров. В Белоруссии протесты начались после прошедших 9 августа президентских выборов. По официальным данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. Страны ЕС результаты выборов не признали.