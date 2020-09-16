Директор СВР обвинил США в «плотной опеке» Тихановской

Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор. Страны ЕС результатов выборов не признали, сама же Тихановская после их завершения уехала в Литву.