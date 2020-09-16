Директор СВР обвинил США в «плотной опеке» Тихановской
Вашингтон «взял под плотную опеку» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других белорусских оппозиционеров, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов», ‒ цитирует «РИА Новости» Нарышкина. По его мнению, США раскручивают их в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии».
Ранее лидер белорусской оппозиции Тихановская пообещала действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он мирно уйдет с поста президента. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен отдавать власть.
Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор. Страны ЕС результатов выборов не признали, сама же Тихановская после их завершения уехала в Литву.