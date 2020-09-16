Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности

«Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», – ответила Тихановская на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного оставления власти, Тихановская сказала «Да».