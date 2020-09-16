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Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности

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Белорусский лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что даст гарантии безопасности Александру Лукашенко, если тот мирно уйдет с поста президента Белоруссии. Заявление прозвучало в интервью украинскому изданию LB.ua.

«Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», – ответила Тихановская на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного оставления власти, Тихановская сказала «Да».

Ранее Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента «вопросом времени». «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и вопрос, когда он отойдет от власти, лишь вопрос времени», – сказала она. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен отдавать власть.

Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.

Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране. Сейчас несколько членов этого совета арестованы.

Ранее по теме: Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных