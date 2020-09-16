Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности
Белорусский лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что даст гарантии безопасности Александру Лукашенко, если тот мирно уйдет с поста президента Белоруссии. Заявление прозвучало в интервью украинскому изданию LB.ua.
«Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», – ответила Тихановская на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного оставления власти, Тихановская сказала «Да».
Ранее Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента «вопросом времени». «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и вопрос, когда он отойдет от власти, лишь вопрос времени», – сказала она. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен отдавать власть.
Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.
Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране. Сейчас несколько членов этого совета арестованы.