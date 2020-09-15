Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим – гигант с глиняными ногами. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет никакого вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Однако ему это не удастся», – подчеркнула Тихановская.