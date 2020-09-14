Тихановская обратилась к Путину с заявлением о нелегитимности Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину и выразила сожаление, что он решил встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Заявление Тихановской опубликовано в Telegram-канале ее пресс-службы «Пул первой».
«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», – написала она.
Тихановская также выразила намерение напомнить Путину, что любые договоренности между ним и Лукашенко не будут иметь законной силы, потому что «договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».
Сегодня Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. Агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщало, что встреча состоится в формате «один на один». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, анонсировавший визит Лукашенко в Россию, заявил, что в ходе переговоров не предполагается подписание каких-либо документов. При этом на сайте Кремля сообщалось, что особое внимание на встрече будет уделено реализации крупных совместных проектов России и Белоруссии в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.
Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране. Сейчас несколько членов этого совета арестованы.