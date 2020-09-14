Тихановская обратилась к Путину с заявлением о нелегитимности Лукашенко

Сегодня Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. Агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщало, что встреча состоится в формате «один на один». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, анонсировавший визит Лукашенко в Россию, заявил, что в ходе переговоров не предполагается подписание каких-либо документов. При этом на сайте Кремля сообщалось, что особое внимание на встрече будет уделено реализации крупных совместных проектов России и Белоруссии в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.