Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае – чего встречаться… Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», – сказал Лукашенко.
Встреча белорусской и американской делегаций проходит в Минске во Дворце Независимости, говорится в публикации.
20 июня Лукашенко провел встречу с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Глава СК вручил президенту республики медаль ведомства «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и выразил благодарность белорусскому лидеру за вклад в развитие и укрепление сотрудничества между следственными комитетами двух стран.