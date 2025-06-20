Бастрыкин вручил медаль Лукашенко в Минске

16 мая президент Белоруссии заявлял о готовности республики провести совместные военные учения с Россией. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер, и страна не планирует «нападать ни на кого». Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств. Минск готов как принять российских военнослужащих на своей территории, так и направить свои силы для участия в учениях на полигонах России, отметил Лукашенко.