Бастрыкин вручил медаль Лукашенко в Минске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе встречи в Минске вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко медаль ведомства «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Об этом сообщили в СК РФ.
«Весь советский народ победил в этой Великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу», – подчеркнул глава ведомства.
Бастрыкин также выразил благодарность белорусскому лидеру за значительный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между следственными комитетами России и Белоруссии.
В ответ Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда была, есть и будет вместе с Россией. Он высоко оценил работу СК России по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований и подчеркнул: «Я хочу, чтобы вы понимали – в это непростое время мы с вами».
16 мая президент Белоруссии заявлял о готовности республики провести совместные военные учения с Россией. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер, и страна не планирует «нападать ни на кого». Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств. Минск готов как принять российских военнослужащих на своей территории, так и направить свои силы для участия в учениях на полигонах России, отметил Лукашенко.