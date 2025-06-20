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Бастрыкин вручил медаль Лукашенко в Минске

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе встречи в Минске вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко медаль ведомства «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Об этом сообщили в СК РФ.

«Весь советский народ победил в этой Великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу», – подчеркнул глава ведомства.

Бастрыкин также выразил благодарность белорусскому лидеру за значительный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между следственными комитетами России и Белоруссии.

В ответ Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда была, есть и будет вместе с Россией. Он высоко оценил работу СК России по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований и подчеркнул: «Я хочу, чтобы вы понимали – в это непростое время мы с вами».

16 мая президент Белоруссии заявлял о готовности республики провести совместные военные учения с Россией. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер, и страна не планирует «нападать ни на кого». Вопрос обсуждался на уровне президентов двух государств. Минск готов как принять российских военнослужащих на своей территории, так и направить свои силы для участия в учениях на полигонах России, отметил Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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