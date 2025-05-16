Лукашенко: Белоруссия и Россия готовы к совместным учениям

Днем ранее через белорусско-польскую границу пытались провезти 580 кг мощного взрывчатого вещества. Фургон прибыл из Польши и направлялся в Россию. Водителя задержали. Сотрудники таможни нашли взрывчатку после сканирования фургона. Для этого пришлось частично демонтировать пол и стенку фургона, которые были заполнены веществом. Для маскировки использовались виброшумоизоляционные листы и ДСП, а кузов был обработан технической смазкой. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии.