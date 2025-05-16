Лукашенко: Белоруссия и Россия готовы к совместным учениям
Россия и Белоруссия готовы к предстоящим совместным военным учениям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
«Эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают», – уточнил Лукашенко.
По его словам, решение о проведении учений принято на уровне президентов России и Белоруссии. Этот вопрос обсуждался с российским главой Владимиром Путиным. Со своей стороны Минск готов прибыть на полигоны в России и принять в республике российских военных.
7 апреля Путин в телефонном разговоре с Лукашенко поблагодарил его за задержание партии взрывчатки, которую планировалось перевезти в Россию. В ходе беседы лидеры также затронули предстоящие белорусско-российские военные учения «Запад-2025».
Днем ранее через белорусско-польскую границу пытались провезти 580 кг мощного взрывчатого вещества. Фургон прибыл из Польши и направлялся в Россию. Водителя задержали. Сотрудники таможни нашли взрывчатку после сканирования фургона. Для этого пришлось частично демонтировать пол и стенку фургона, которые были заполнены веществом. Для маскировки использовались виброшумоизоляционные листы и ДСП, а кузов был обработан технической смазкой. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии.