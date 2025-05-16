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Лукашенко: Белоруссия и Россия готовы к совместным учениям

Ведомости

Россия и Белоруссия готовы к предстоящим совместным военным учениям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

«Эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают», – уточнил Лукашенко.

По его словам, решение о проведении учений принято на уровне президентов России и Белоруссии. Этот вопрос обсуждался с российским главой Владимиром Путиным. Со своей стороны Минск готов прибыть на полигоны в России и принять в республике российских военных.

7 апреля Путин в телефонном разговоре с Лукашенко поблагодарил его за задержание партии взрывчатки, которую планировалось перевезти в Россию. В ходе беседы лидеры также затронули предстоящие белорусско-российские военные учения «Запад-2025».

Днем ранее через белорусско-польскую границу пытались провезти 580 кг мощного взрывчатого вещества. Фургон прибыл из Польши и направлялся в Россию. Водителя задержали. Сотрудники таможни нашли взрывчатку после сканирования фургона. Для этого пришлось частично демонтировать пол и стенку фургона, которые были заполнены веществом. Для маскировки использовались виброшумоизоляционные листы и ДСП, а кузов был обработан технической смазкой. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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