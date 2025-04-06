Газета
Телеграм
/ Политика

Белоруссия предотвратила завоз более 500 кг взрывчатки из Польши

Как рассказали таможенники, опасное вещество планировалось доставить в Россию
Ведомости

Злоумышленники пытались провезти через границу Белоруссии 580 кг особо мощного взрывчатого вещества. Фургон, в котором была спрятана взрывчатка, прибыл в Белоруссию из Польши и планировал дальше ехать в Россию, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии.

«580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно – США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», – говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.

Фургон Mercedes проехал на территории Белоруссии через пункт пропуска «Брест», сотрудники таможни после возникновения подозрений приняли решение просканировать транспортное средство с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограмме специалисты заметили нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.

В результате было принято решение провести более детальный осмотр иномарки, был произведен частичный демонтаж пола и стенки, которые оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Согласно предварительной информации, взрывчатку при перевозке пытались скрыть с использованием виброшумоизоляционных листов и листов ДСП. Внутренние края кузова транспортного средства были обработаны технической смазкой, чтобы служебные собаки не реагировали на запах взрывчатки.

По итогам лабораторного анализа было установлено, что в фургоне было мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим весом более 580 кг. Водителя фургона задержали для дальнейшего разбирательства. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники).

Дело возбуждено в отношении водителя и неустановленного круга лиц. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 10 лет лишения свободы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных