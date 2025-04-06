Белоруссия предотвратила завоз более 500 кг взрывчатки из Польши

По итогам лабораторного анализа было установлено, что в фургоне было мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим весом более 580 кг. Водителя фургона задержали для дальнейшего разбирательства. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники).