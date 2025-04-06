Белоруссия предотвратила завоз более 500 кг взрывчатки из Польши

Белоруссия предотвратила завоз более 500 кг взрывчатки из ПольшиКак рассказали таможенники, опасное вещество планировалось доставить в Россию
Злоумышленники пытались провезти через границу Белоруссии 580 кг особо мощного взрывчатого вещества. Фургон, в котором была спрятана взрывчатка, прибыл в Белоруссию из Польши и планировал дальше ехать в Россию, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии.
«580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно – США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», – говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
Фургон Mercedes проехал на территории Белоруссии через пункт пропуска «Брест», сотрудники таможни после возникновения подозрений приняли решение просканировать транспортное средство с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограмме специалисты заметили нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.
В результате было принято решение провести более детальный осмотр иномарки, был произведен частичный демонтаж пола и стенки, которые оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Согласно предварительной информации, взрывчатку при перевозке пытались скрыть с использованием виброшумоизоляционных листов и листов ДСП. Внутренние края кузова транспортного средства были обработаны технической смазкой, чтобы служебные собаки не реагировали на запах взрывчатки.
По итогам лабораторного анализа было установлено, что в фургоне было мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим весом более 580 кг. Водителя фургона задержали для дальнейшего разбирательства. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники).
Дело возбуждено в отношении водителя и неустановленного круга лиц. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 10 лет лишения свободы.