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Путин: усилия по белорусско-российской интеграции ощущаются во всех сферах жизни

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни», – отметил Путин.

По его словам, россияне и белорусы пользуются равными правами в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, в выборе места жительства и работы. Между странами расширяются торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, контакты по линии парламентов, регионов и городов. В нынешней международной обстановке совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства. Стороны отстаивают законные внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами для формирования более справедливого миропорядка.

9 мая будет отмечаться знаменательная дата – 80-летие победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей укрепляет решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и способствовать обеспечению мира и безопасности на планете, указал он. Путин также выразил уверенность, что отношения стран будут и в дальнейшем активно развиваться на всех направлениях.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. В эту дату в 1996 г. был подписан договор о создании Сообщества России и Белоруссии, положивший начало процессу взаимной интеграции двух государств. Через год президенты стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о Союзе Белоруссии и России. В декабре 1999 г. был заключен договор о создании Союзного государства, который вступил в силу после ратификации странами в январе 2000 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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