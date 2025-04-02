Путин: усилия по белорусско-российской интеграции ощущаются во всех сферах жизни
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни», – отметил Путин.
По его словам, россияне и белорусы пользуются равными правами в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, в выборе места жительства и работы. Между странами расширяются торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, контакты по линии парламентов, регионов и городов. В нынешней международной обстановке совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства. Стороны отстаивают законные внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами для формирования более справедливого миропорядка.
9 мая будет отмечаться знаменательная дата – 80-летие победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей укрепляет решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и способствовать обеспечению мира и безопасности на планете, указал он. Путин также выразил уверенность, что отношения стран будут и в дальнейшем активно развиваться на всех направлениях.
День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. В эту дату в 1996 г. был подписан договор о создании Сообщества России и Белоруссии, положивший начало процессу взаимной интеграции двух государств. Через год президенты стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о Союзе Белоруссии и России. В декабре 1999 г. был заключен договор о создании Союзного государства, который вступил в силу после ратификации странами в январе 2000 г.