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Путин пригласил Лукашенко на празднование 80-летия Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, трансляцию вел Кремль.

«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», – добавил президент РФ.

Кроме того, Россия пригласила воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади. В 2025 г. Россия и Белоруссия также объединят шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.

На параде в Москве в 2024 г. присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также были специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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