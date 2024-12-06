Путин пригласил Лукашенко на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, трансляцию вел Кремль.
«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», – добавил президент РФ.
Кроме того, Россия пригласила воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади. В 2025 г. Россия и Белоруссия также объединят шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.
На параде в Москве в 2024 г. присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также были специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.