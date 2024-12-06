Путин пригласил Лукашенко на празднование 80-летия Победы

«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», – добавил президент РФ.