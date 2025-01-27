СК Белоруссии идентифицировал 365 участников зарубежных акций против выборов

Власти Великобритании и Канады заявили о том, что выборы в Белоруссии якобы были сфальсифицированы, и в связи с этим расширили санкционные списки. В частности, под ограничения попали председатель центризбиркома республики Карпенко, руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко и супруга президента Галина Лукашенко. Министерство иностранных дел Польши также выразило разочарование в связи с проведенными выборами, заявив, что их результаты нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа.