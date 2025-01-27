СК Белоруссии идентифицировал 365 участников зарубежных акций против выборов
Следственный комитет (СК) Белоруссии идентифицировал 365 участников зарубежных акций против президентских выборов, состоявшихся 26 января. Об этом сообщил официальный представитель СК республики Сергей Кабакович, его комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.
«Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции. <…> Из общего количества участников (581 человек) идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них: Вроцлав – 11, Варшава – 203, Белосток – 18, Вильнюс – 29, Нью-Йорк – 39, Прага – 11 и другие», – сказал Кабакович.
По его словам, уличные мероприятия проводились с целью продемонстрировать «так называемую состоятельность руководства группами беглых», дискредитировать республику на международной арене, а также сорвать электоральную кампанию. В СК принято решение о привлечении участников акций к уголовной ответственности, также проверяется наличие у них имущества и недвижимости в республике, в том числе зарегистрированного на других лиц.
По предварительным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах президента страны получил 86,82% голосов избирателей при явке 85,70%. Центризбирком республики планирует подвести окончательные итоги 3 февраля. По словам председателя ЦИК Игоря Карпенко, злостных нарушений на выборах обнаружено не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало. Президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой.
Власти Великобритании и Канады заявили о том, что выборы в Белоруссии якобы были сфальсифицированы, и в связи с этим расширили санкционные списки. В частности, под ограничения попали председатель центризбиркома республики Карпенко, руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко и супруга президента Галина Лукашенко. Министерство иностранных дел Польши также выразило разочарование в связи с проведенными выборами, заявив, что их результаты нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа.