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МИД Польши выразил разочарование президентскими выборами в Белоруссии

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование в связи с проведенными в Белоруссии президентскими выборами. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.

По мнению польского МИДа, результаты выборов нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа, «который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».

«Только открытость к диалогу, готовность к сотрудничеству, а также соблюдение стандартов ООН и ОБСЕ и основных прав каждого человека обеспечат развитие и процветание Белоруссии», – подчеркнули в МИДе страны.

По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка избирателей составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. По данным председателя ЦИК республики Игоря Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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