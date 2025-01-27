МИД Польши выразил разочарование президентскими выборами в Белоруссии

По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка избирателей составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. По данным председателя ЦИК республики Игоря Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.