Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, этой процедурой воспользовались 41,81% граждан. На территории страны было образовано 5325 участков для голосования. Явка избирателей составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов.