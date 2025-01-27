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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Окончательные итоги голосования ЦИК подведет 3 февраля
Ведомости

По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, пишет «БелТА».

Сергей Сыранков получил 3,21% голосов, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Еще 3,60% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

По информации Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.

Итоговая пресс-конференция по теме предварительных итогов президентских выборов в Белоруссии состоится в 11:00 27 января в информационном центре ЦИК республики.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, этой процедурой воспользовались 41,81% граждан. На территории страны было образовано 5325 участков для голосования. Явка избирателей составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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