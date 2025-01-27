Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосовОкончательные итоги голосования ЦИК подведет 3 февраля
По предварительной информации, за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, пишет «БелТА».
Сергей Сыранков получил 3,21% голосов, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Еще 3,60% избирателей проголосовали против всех кандидатов.
По информации Карпенко, злостных нарушений зафиксировано не было, жалоб от кандидатов или граждан не поступало.
Итоговая пресс-конференция по теме предварительных итогов президентских выборов в Белоруссии состоится в 11:00 27 января в информационном центре ЦИК республики.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, этой процедурой воспользовались 41,81% граждан. На территории страны было образовано 5325 участков для голосования. Явка избирателей составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов.