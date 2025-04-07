Путин поблагодарил Лукашенко за выявление крупной партии взрывчатки на границе

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание партии взрывчатки, которую планировалось перевести в РФ.



Главы государств также обсудили предстоящую встречу, которая состоится в конце апреля в Волгограде. Они договорились провести переговоры по актуальным вопросам сотрудничества.