Путин поблагодарил Лукашенко за выявление крупной партии взрывчатки на границе

Путин поблагодарил Лукашенко за выявление крупной партии взрывчатки на границеОпасное вещество весом более 500 кг пытались доставить в Россию из Польши
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание партии взрывчатки, которую планировалось перевести в РФ.
Главы государств также обсудили предстоящую встречу, которая состоится в конце апреля в Волгограде. Они договорились провести переговоры по актуальным вопросам сотрудничества.
Путин и Лукашенко затронули и предстоящие белорусско-российские военные учения «Запад-2025». Кроме того, они кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции на Украине.
6 апреля через белорусско-польскую границу пытались провезти 580 кг мощного взрывчатого вещества. Фургон Mercedes прибыл из Польши и направлялся в Россию. 41-летний водитель задержан.
Сотрудники таможни обнаружили взрывчатку после сканирования транспортного средства. Для этого пришлось частично демонтировать пол и стенку фургона, которые оказались заполнены веществом. Для маскировки использовали виброшумоизоляционные листы и ДСП, а кузов обработали технической смазкой. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.
13 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, белорусский президент затронул тему прошедших в республике выборов.
20 марта лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин проинформировал Лукашенко о подробностях разговора с американским главой Дональдом Трампом, в том числе по тематике Украины.
Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.