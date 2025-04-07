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Путин поблагодарил Лукашенко за выявление крупной партии взрывчатки на границе

Опасное вещество весом более 500 кг пытались доставить в Россию из Польши
Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за задержание партии взрывчатки, которую планировалось перевести в РФ.

Главы государств также обсудили предстоящую встречу, которая состоится в конце апреля в Волгограде. Они договорились провести переговоры по актуальным вопросам сотрудничества.

Путин и Лукашенко затронули и предстоящие белорусско-российские военные учения «Запад-2025». Кроме того, они кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции на Украине.

6 апреля через белорусско-польскую границу пытались провезти 580 кг мощного взрывчатого вещества. Фургон Mercedes прибыл из Польши и направлялся в Россию. 41-летний водитель задержан. 

Сотрудники таможни обнаружили взрывчатку после сканирования транспортного средства. Для этого пришлось частично демонтировать пол и стенку фургона, которые оказались заполнены веществом. Для маскировки использовали виброшумоизоляционные листы и ДСП, а кузов обработали технической смазкой. Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

13 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, белорусский президент затронул тему прошедших в республике выборов.

20 марта лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин проинформировал Лукашенко о подробностях разговора с американским главой Дональдом Трампом, в том числе по тематике Украины.

Кроме того, в центре внимания была тема евразийской интеграции и работа в рамках председательства Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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