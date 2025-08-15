Российские журналисты и члены делегации прибыли на Аляску

Российские журналисты и члены делегации прибыли на АляскуЗдесь 15 июля состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в международном аэропорту Анкориджа на Аляске в 15:20 по местному времени 14 августа, или в 02:20 15 августа по Москве. Поездка в США, где пул президента не был с 2015 г., когда лидер России посещал Генассамблею ООН, стала неожиданной. О проведении двусторонней встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было объявлено после того, как 6 августа спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф посетил Москву. Почти сразу после этого Трамп сообщил, что местом проведения саммита выбрана Аляска. Затем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча состоится 15 августа в США.
Прилету предшествовала спешная подготовка. Журналистам сделали визу в посольстве США за один день. Собеседование на визу проходило, казалось, в пустом здании – кроме группы кремлевского пула, на визу подавали документы только семейная пара с младенцем. За то время, что они проходили собеседование, все журналисты успели пройти собеседование в двух окнах. Спрашивали в основном о том, где человек работает, какие обязанности. Интерес вызывали некоторые визы, вроде КНДР. А туда Путин летал в 2024 г., с ним же и пул. Журналистов заранее предупредили, что если в загранпаспорте есть виза Северной Кореи или Ирана, то американскую визу, скорее всего, не дадут. В итоге это правило не сработало.
Визу получили почти все журналисты. Если журналистам газет, информационных агентств, интернет-СМИ дали визу для однократного въезда до ноября, то у некоторых телевизионных журналистов виза действует всего три дня. «Ну нам больше и не надо», – замечали они.
Кроме получения визы – особенно нервной для тех, у кого были печати Ирана или Северной Кореи – журналистам предстояло сдать два ПЦР-теста накануне вылета и в день вылета. В день вылета 14 августа у «Внуково-2» нескольких журналистов сняли с рейса из-за положительных ПЦР-тестов. Вместо них мог полететь «резерв» – журналисты, которые также проходили все этапы получения визы и тестирование как раз из-за таких случаев. У кого-то резерв успел доехать, у других – резерва не осталось. В одном из изданий основной кремлевский корреспондент оказался в отпуске, второму не выдали визу, третьего не стали подавать из-за визы Ирана, а четвертому сказали о том, что у него положительный результат теста уже перед вылетом.
Полет до Анкориджа занял примерно 10 часов на «Ил-96». На борту было чуть больше 50 журналистов и некоторые из членов делегации. Кроме журналистов кремлевского пула, тут летели и телевизионные группы, которые обычно на мероприятия добираются самостоятельно. Эти 10 часов телевизионщики провели, записывая стендапы в самолете. Особый ажиотаж среди них вызвали слова пилота, который около 00:30 объявил, что борт вылетел из воздушного пространства России и влетел в воздушное пространство США.
В Анкоридж уже прибыли и члены российской делегации. В переговорах будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Путин же по пути на Аляску приехал в Магадан, где проведет несколько мероприятий.