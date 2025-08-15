Российские журналисты и члены делегации прибыли на Аляску

Прилету предшествовала спешная подготовка. Журналистам сделали визу в посольстве США за один день. Собеседование на визу проходило, казалось, в пустом здании – кроме группы кремлевского пула, на визу подавали документы только семейная пара с младенцем. За то время, что они проходили собеседование, все журналисты успели пройти собеседование в двух окнах. Спрашивали в основном о том, где человек работает, какие обязанности. Интерес вызывали некоторые визы, вроде КНДР. А туда Путин летал в 2024 г., с ним же и пул. Журналистов заранее предупредили, что если в загранпаспорте есть виза Северной Кореи или Ирана, то американскую визу, скорее всего, не дадут. В итоге это правило не сработало.