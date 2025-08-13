Газета
В РПЦ молятся об успехе саммита Путина и Трампа на Аляске

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успешном проведении переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа на Аляске. Об этом «РИА Новости» сообщил советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

Он отметил, что в РПЦ рады призыву архиепископа Алексия, главы Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке, к молитвам с 12 по 15 августа о справедливом мире в России и на Украине, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих. Призыв прозвучал 9 августа – в день памяти преподобного Германа Аляскинского, одного из самых известных православных миссионеров Русской Америки.

«Бог да благословит грядущие переговоры и дарует мир нашим народам», – сказал отец Николай.

12 августа сообщалось, что в церквях Аляски стартовала неделя молитв о благополучном исходе переговоров между Путиным и Трампом. Ежедневно в 18:00 по местному времени (07:00 по мск) во всех церквях епархии будут проводиться богослужения в честь святых, которые, по мнению верующих, могут помочь в успешном завершении переговоров между лидерами России и США.

В Белом доме подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

