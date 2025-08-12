В церквях Аляски началась неделя молитв об успешных переговорах Путина и Трампа
Аляскинская и Ситкинская епархии Православной церкви в США начали неделю молитвы «о мире и успешном результате переговоров между лидерами США и РФ». Об этом говорится в сообщении на сайте епархий.
В течение недели каждый день в 18:00 по местному времени (07:00 мск) по всей епархии пройдут служения в честь разных святых, которые, по мнению церкви, могут помочь в достижении успеха в ходе переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
12 августа был отслужен молебен о мире с акафистом святой Ольге. Она примиряет раненых и смягчает гнев. В епархии призвали просить ее «сделать сердца тех, кто рассуждает, гостеприимными к миру».
В день переговоров, 15 августа, пройдет день молитвы о мире.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.