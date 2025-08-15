Газета
Главная / Политика /

Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с Дональдом Трампом

Основной темой переговоров станет конфликт на Украине
Елена Мухаметшина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Владимир Путин прилетел на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Рейс президента России приземлился в международном аэропорту Анкориджа около 11 утра по местному времени. На Аляску он прилетел из Магадана. Это первый визит Путина в США за 10 лет – в 2015 г. он прилетал в Штаты для участия в Генассамблее ООН. Непосредственно на двусторонних переговорах Путин был в США в 2007 г. – тогда на встрече с Джорджем Бушем-младшим.

Переговоры Путина и Трампа начнутся на объединенной военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в 11:00 по местному времени. Сначала лидеры двух государств побеседуют тет-а-тет, затем пройдут переговоры в составе делегаций. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также будут и эксперты, сопровождающие делегацию. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Белый дом же 15 августа сообщил, что вместо беседы тет-а-тет предусмотрен разговор три на три – вместе с Трампом будет его спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Самолет Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс около 5 утра и около 10:30 утра приземлился в Анкоридже. В американскую делегацию на переговорах вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, сообщил Белый дом.

Саммит Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Политика / Международные отношения

Подготовка саммита заняла меньше недели. Специально для его организации Минфин США выпустил генеральную лицензию, по которой до 20 августа страна может проводит операции с Россией. Из-под санкций оказались выведены операции с Россией, необходимые для проведения встречи Путина и Трампа.

«Наверно, всем очевидно, что центральной темой [саммита] будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорил Ушаков журналистам.

