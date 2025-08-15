Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с Дональдом Трампом

Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с Дональдом ТрампомОсновной темой переговоров станет конфликт на Украине
Владимир Путин прилетел на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Рейс президента России приземлился в международном аэропорту Анкориджа около 11 утра по местному времени. На Аляску он прилетел из Магадана. Это первый визит Путина в США за 10 лет – в 2015 г. он прилетал в Штаты для участия в Генассамблее ООН. Непосредственно на двусторонних переговорах Путин был в США в 2007 г. – тогда на встрече с Джорджем Бушем-младшим.
Переговоры Путина и Трампа начнутся на объединенной военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в 11:00 по местному времени. Сначала лидеры двух государств побеседуют тет-а-тет, затем пройдут переговоры в составе делегаций. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также будут и эксперты, сопровождающие делегацию. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Белый дом же 15 августа сообщил, что вместо беседы тет-а-тет предусмотрен разговор три на три – вместе с Трампом будет его спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Самолет Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс около 5 утра и около 10:30 утра приземлился в Анкоридже. В американскую делегацию на переговорах вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, сообщил Белый дом.
Подготовка саммита заняла меньше недели. Специально для его организации Минфин США выпустил генеральную лицензию, по которой до 20 августа страна может проводит операции с Россией. Из-под санкций оказались выведены операции с Россией, необходимые для проведения встречи Путина и Трампа.
«Наверно, всем очевидно, что центральной темой [саммита] будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорил Ушаков журналистам.