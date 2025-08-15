Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с Дональдом Трампом

Владимир Путин прилетел на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Рейс президента России приземлился в международном аэропорту Анкориджа около 11 утра по местному времени. На Аляску он прилетел из Магадана. Это первый визит Путина в США за 10 лет – в 2015 г. он прилетал в Штаты для участия в Генассамблее ООН. Непосредственно на двусторонних переговорах Путин был в США в 2007 г. – тогда на встрече с Джорджем Бушем-младшим.