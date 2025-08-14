Путин назвал искренними усилия США по завершению украинского конфликта

Путин назвал искренними усилия США по завершению украинского конфликтаПутин допустил новые договоренности по оружию после встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин провел совещания с членами высшего руководства страны и представителями правительства. Во вступительном слове он отметил «достаточно энергичные и искренние усилия» для прекращения боевых действий на Украине, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа.
«Прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», – подчеркнул Путин (цитата по сайту Кремля).
Президент допустил, что на следующем этапе возможны договоренности с США в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
Ранее о совещании президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что совещание подходит перед встречей Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
Переговоры пройдут в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Они начнутся по местному времени в 11:30 (22:30 мск). Он уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналистам на брифинге сообщал помощник президента Юрий Ушаков.