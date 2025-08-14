Путин провел совещание с членами высшего руководства РФ перед встречей на Аляске
Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к встрече на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передают «РИА Новости».
Переговоры президентов России и США Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Они начнутся по местному времени в 11:30 (22:30 мск). Об этом журналистам на брифинге сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
Он уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сам Ушаков.