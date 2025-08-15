В Анкоридже стартовал саммит Путина и Трампа в формате «три на три»
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых также присутствуют по два их представителя, начались в Анкоридже на Аляске. Стороны обсудят урегулирование украинского кризиса, а также пути восстановления двусторонних отношений.
Вместе с Путиным на встрече присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США дискуссию также будут вести госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Перед началом встречи Трамп заявил, что Москва и Киев должны согласовать сделку по миру, но он намерен «подготовить почву» для возможных изменений в процессе урегулирования конфликта. Глава Белого дома, прилетевший в Анкоридж первым, также аплодировал, пока Путин шел по красной дорожке. Затем они пожали друг другу руки, их беседа началась с поездки в лимузине Трампа.
Ожидается, что встреча может продлиться около 6-7 часов.