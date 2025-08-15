Газета
Главная / Политика /

Дмитриев встретился с посланником Трампа Уиткоффом перед саммитом

Ведомости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», – написал он.

Саммит Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Политика / Международные отношения

До этого он публиковал кадр своего прибытия на Аляску, отметив, что с нетерпением ждет исторического саммита.

Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, спецпосланник Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Дмитрий Песков подчеркивал, что подписание итоговых документов по итогам переговоров не планируется.

