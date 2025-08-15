Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск

После встречи Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в тот же день стало известно, что из тюрьмы был освобожден оппозиционер Сергей Тихановский, который провел в заключении пять лет. Ему инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов и угрозы в адрес председателя ЦИК Белоруссии.