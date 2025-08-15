Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск

Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить МинскАмериканский лидер принял приглашение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа с семьей в Минск. Американский лидер принял приглашение. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
По его данным, в ходе телефонного разговора Лукашенко и Трамп обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, в том числе Украину. Стороны договорились продолжить контакты.
Трамп написал в соцсети Truth Social, что во время беседы с Лукашенко обсудил с ним освобождение 1300 заключенных. Президент США назвал диалог с «очень хорошим» и объяснил, что целью знака было выразить благодарность президенту Белоруссии за освобождение 16 заключенных.
21 июня заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул объявил, что в Белоруссии освободили 16 заключенных. Он поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.
После встречи Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в тот же день стало известно, что из тюрьмы был освобожден оппозиционер Сергей Тихановский, который провел в заключении пять лет. Ему инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов и угрозы в адрес председателя ЦИК Белоруссии.