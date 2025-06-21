Эйсмонт: решение об освобождении Тихановского принято из гуманных соображений
Решение об освобождении Сергея Тихановского президент Белоруссии Александр Лукашенко принял исключительно из гуманных соображений с целью воссоединения семьи. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал Пул Первого.
По ее словам, Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди них – два гражданина Японии, три гражданина Польши, два граждинина Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке есть и несколько белорусов. Это лица, которые были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.
О помиловании 14 заключенных в Белоруссии 21 июня сообщил заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул. Он указал, что к их освобождению привело лидерство Трампа. Коул также выразил благодарность правительству Литвы за сотрудничество и помощь.
Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но получил отказ. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. В ходе предвыборной кампании в мае 2020 г. Тихановского арестовали по делу о применении насилия к сотрудникам полиции на пикете в Гродно. Тихановская в итоге приняла участие в выборах и получила около 10% голосов избирателей.
В апреле 2021 г. СК завершил расследование дела в отношении оппозиционера. Тихановскому, Артему Сакову и Дмитрию Попову инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК Белоруссии.