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Эйсмонт: решение об освобождении Тихановского принято из гуманных соображений

Ведомости

Решение об освобождении Сергея Тихановского президент Белоруссии Александр Лукашенко принял исключительно из гуманных соображений с целью воссоединения семьи. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал Пул Первого.

По ее словам, Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди них – два гражданина Японии, три гражданина Польши, два граждинина Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке есть и несколько белорусов. Это лица, которые были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.

О помиловании 14 заключенных в Белоруссии 21 июня сообщил заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул. Он указал, что к их освобождению привело лидерство Трампа. Коул также выразил благодарность правительству Литвы за сотрудничество и помощь.

Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но получил отказ. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. В ходе предвыборной кампании в мае 2020 г. Тихановского арестовали по делу о применении насилия к сотрудникам полиции на пикете в Гродно. Тихановская в итоге приняла участие в выборах и получила около 10% голосов избирателей.

В апреле 2021 г. СК завершил расследование дела в отношении оппозиционера. Тихановскому, Артему Сакову и Дмитрию Попову инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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