Эйсмонт: решение об освобождении Тихановского принято из гуманных соображений

По ее словам, Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди них – два гражданина Японии, три гражданина Польши, два граждинина Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке есть и несколько белорусов. Это лица, которые были осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность.